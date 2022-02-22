Ссора с принцем Гарри? Меган Маркл больше трех месяцев не появлялась на публике

Меган Маркл долгое время не появляется на публике / Фото: Getty Images

Внимательные поклонники королевской семьи обратили внимание, что Меган Маркл больше трех месяцев не появлялась на публике. В то же время принц Гарри в этом месяце посетил онлайн-конференцию и засветился со своей двоюродной сестрой принцессой Евгенией на "Супербоуле"

В Сети уже успели выдвинуть несколько версий. Как пишет New Idea, одни поклонники предполагают, Меган Маркл беременна и ее мучает токсикоз. У других есть версия, что герцоги Сассекские серьезно поссорились и поэтому теперь принц Гарри появляется на мероприятиях один. Инсайдеры недавно намекали, что в браке мятежной пары сейчас не все идеально, но пока никто никаких комментариев не дает.

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Многих насторожило, что принц Гарри и принцесса Евгения появились на "Супербоуле" без Меган. Герцогиня Сассекская старается важные спортивные мероприятия не пропускать. А тем более событие с множеством голливудских звезд.

К слову, другие королевские эксперты отсутствие Меган на "Супербоуле" объясняют тем, что жена Гарри не хочет появляться на публике в компании принцессы Евгении после секс-скандал с принцем Эндрю. Таким образом, она заботится о своем имидже и репутации в США.

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Учитывая последние события, совместное фото с одной из дочерей Эндрю за несколько дней до того, как появились новости об урегулировании скандала, могло навредить репутации Меган Маркл, – цитирует журналистку Даниэлу Эльзу Daily Star.

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