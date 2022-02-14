Принца Гарри заметили в США в компании одного из членов королевской семьи (фото)

Давно известно, что принц Гарри разругался не со всеми членами королевской семьи

Принца Гарри и принцессу Евгению сфотографировали в США / Фото: Getty Images

Расстояние и скандалы не повлияли на отношения герцога Сассекского и дочери принца Эндрю. Королевские эксперты не раз говорили об их дружбе, а теперь появились фото принцессы Евгении и принц Гарри в Калифорнии. Внуков королевы заметили на стадионе среди зрителей "Супербоула".

Скриншот: Twitter

Принц Гарри и принцесса Евгения в США / Фото: Twitter

Реклама

Интересно, что Меган Маркл решила не посещать мероприятие.

Королевские эксперты не первый день обсуждают возможное примирение принца Гарри с семьей. Ранее отмечалось, что именно принцесса Евгения может помочь Гарри наладить отношения с британским монархами.

Добавим, дочь принца Эндрю поддерживала Меган Маркл и принц Гарри одна из немного, кто поддерживал пару с самого начала. В свою очередь герцоги Сассекские после переезда в США предоставили свой лондонский дом Фрогмор-коттедж в распоряжение принцессе Евгении и ее семье. Когда принца Гарри приезжал в Лондон в прошлом году на похороны дедушки, он гостил именно у двоюродной сестры.

Реклама

Недавно мы рассказывали, что принц Гарри готов приехать в Лондон, но есть одно условие.