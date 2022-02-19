Принцу Эндрю – 62: как секс-скандал разрушил жизнь любимого сына Елизаветы II

Сегодня принц Эндрю отмечает день рождения. В последнее время имя сына королевы регулярно появлялось в СМИ из-за секс-скандала

Как секс-скандал изменил жизнь принца Эндрю / Фото: Getty Images

Герцогу Йоркскому удалось мирно решить вопрос с Вирджинией Джуффре, договорившись о выплате ей крупной суммы денег. Но королевские эксперты уверены, секс-скандал изменил жизнь принца Эндрю и его близких. Рассказываем подробности.

Лишился званий

Принц Эндрю / Фото: Getty Images

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Елизавета II приняла решение лишить любимого сына всех военных званий. Также принц Эндрю больше не может использовать титул "Его королевское Высочество", полученный при рождении. Кроме того он лишился покровительства монархии и был полностью отстранен от общественной деятельности.

У принца Эндрю натянутые отношения с принцем Чарльзом

У принца Чарльза испортились отношения с принцем Эндрю / Фото: Getty Images

Старший сын королевы зол на принц Эндрю из-за того что он ввел его в заблуждение по поводу сложившейся ситуации. Принц Эндрю всех уверял, история с Вирджинией Джуффре не доставит проблем, а в итоге дело дошло до суда. По словам инсайдеров, именно принц Чарльз настоял на том, чтобы брата лишили всех военных званий и титула.

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Репутация испорчена

Хоть суда и не будет, но по мнению королевских экспертов, принцу Эндрю не удасться восстановить свою репутацию. По слухам, сын Елизаветы II не будет принимать участие в официальных мероприятиях по случаю Платинового юбилея королевы.

Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Кроме этого, в графстве Йорк требуют лишить принца Эндрю титула герцога Йоркского, не желая иметь с ним ничего общего. Об этом пишет The Guardian.

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После того, как с него сняли военные звания и обязанности патрона организаций, должен прийти конец его связи с нашим прекрасным городом. У Йорка — уникальная связь с Короной, и монархия — важная часть наследия нашего города и нашей истории, большая причина для гордости, – говорит представитель городского совета Йорка Дэррил Смолли

Скандал может повлиять на дочерей

Принцессы Беатрис и Евгения все еще королевские особы, однако, королевские эксперты отмечают, их титулы могут измениться.

Принц Эндрю и принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Как уверяет королевский эксперт Дункан Ларком, жизнь принцесс, несомненно, "будет другой". Из-за того, что принц Эндрю лишен королевских обязанностей, его дочери станут меньше появляться на публичных мероприятиях, на которых ранее обязаны были сопровождать отца.

Напомним, американка Вирджиния Джуффре заявила, что принц Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Член королевской семьи отрицал свою вину и утверждал, что не знаком с Вирджинией.

Однако в Сети есть фотография, сделанная в 2001 году, на которой молодой принц Эндрю запечатлен с девушкой.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Затем адвокаты герцога заявляли, что "если между принцем и Вирджинией Джуффре и происходила какая-либо "сексуальная активность", то это было по обоюдному согласию". Сын королевы собирался идти в суд и настаивал, чтобы дело рассматривал суд присяжных. Но в итоге, вопрос удалось урегулировать мирно. Тем более на этом настаивала королевская семья.

Ранее мы рассказывали, что недавно принц Чарльз попал в скандал.