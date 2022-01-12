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Принц Гарри боится идти на премию Оскар из-за встречи с Кристен Стюарт

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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12 января, 11:19
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Недавно Меган Маркл и принц Гарри получили приглашение стать почетными гостями самой престижной кинопремии
Принц Гарри отказывается идти на премию "Оскар"
Принц Гарри отказывается идти на премию "Оскар" / Фото: Getty Images

Меган Маркл хотела бы посетить "Оскар", а вот принцу Гарри это идея не нравится. Все из-за возможной встречи с Кристен Стюарт, которая сыграла маму герцога Сассекского в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Картина получила много положительных отзывов. Стюарт называют одной из фавориток на премию за лучшую женскую роль, хотя список номинантов еще не объявлен

Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы для фильма "Спенсер"
Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы для фильма "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated

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Стоит отметить, близким и друзьям леди Ди картина не понравилась, в том числе и принцу Гарри.

Герцогу Сассекскому было крайне неприятно смотреть фильм, в котором его маму показали очень несчастной. Принц Гарри не хочет видеть Кристен Стюарт, так не знает как себя поведет во время возможной встречи. Об этом пишет The Sun.

Они могут просто игнорировать артистку или пытаться быть вежливыми. Однако Гарри не умеет притворяться. Он хотел бы пропустить "Оскар", поскольку по-прежнему переживает из-за потери матери. Однако Меган отчаянно хочет вернуться в Голливуд, – рассказал инсайдер

Первое появление Меган Маркл и принц Гарри на красной дорожке после ухода из королевской семьи
Первое появление Меган Маркл и принц Гарри на красной дорожке после ухода из королевской семьи / Фото: Getty Images

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Появится ли пара на красной дорожке "Оскара" пока неизвестно. Напомним, в этом году церемония состоится 27 марта.

Ранее мы рассказывали, что принца Гарри призвали разорвать многомиллионный контракт с Netflix из-за сериала "Корона".

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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