Супруга 19-летнего победителя Голоса Романа Сасанчина рассказала о ссорах в семейной жизни

Роман Сасанчин недавно женился на беременной девушке. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official
Всего неделю назад 19-летний Роман Сасанчин и его беременная невеста Иванка зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов Тернополя. Свадьбу пара решила праздновать скромно дома в кругу семьи и друзей.
Парень и его новоиспеченная жена, которые ждут первенца, активно делятся в Сети подробностями семейной жизни. Известно, что пара уже давно живет вместе. Сначала они жили в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос", а после – переехали в Тернополь.
Молодожены не стесняются рассказывать, что в их быту, как и у всех пар, иногда возникают конфликты. Однако ссоры быстро заканчиваются, когда Роман идет первым на примирение.
23-летняя Иванка признается, что из-за ее вспыльчивого характера мириться приходится именно ее любимому.
По словам девушки, ей трудно переступить из-за гордости и извиниться, если даже она не права. Но все же девушка пообещала работать над этим.
У меня очень вспыльчивый характер, особенно во время беременности. Но я буду работать над собой, несмотря на гордость и идти первой на примирение, – поделилась Иванна.
Кратко о певце
Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Тернопольской области. В 2012 году он участвовал в слепых прослушиваниях первого сезона "Голос. Дети", но ни один из тренеров к нему не повернулся.
А уже в 2020 году Роман стал победителем шоу "Голос страны". Он был в команде Тины Кароль.
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