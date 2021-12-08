Дружина 19-річного переможеця Голосу Романа Сасанчина розповіла про сварки у сімейному житті

Роман Сасанчин нещодавно одружився з вагітною дівчиною. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Усього тиждень тому 19-річний Роман Сасанчин та його вагітна наречена Іванка зареєстрували шлюб в одному із РАГСів Тернополя. Весілля пара вирішила відсвяткувати скромно вдома у коли родини та друзів.

Хлопець та його новоспечена дружина, які чекають первістка, активно діляться у Мережі подробицями сімейного життя. Відомо, що пара вже давно живе разом. Спочатку вони мешкали у квартирі, яку Сасанчин отримав за перемогу у шоу "Голос", а після – переїхали до Тернополя.

Реклама

Молодята не соромляться розповідати, що у їхньому побуті, як і в усіх пар, іноді виникаються конфлікти. Однак сварки швидко закінчуються, коли Роман йде першим на примирення.

23-річна Іванка ж зізнається, що через її запальний характер миритися доводиться саме її коханому.

За словами дівчини, їй важко переступити через гордість і попросити вибачення, якщо навіть вона не має рації. Та все ж дівчина пообіцяла працювати над цим.

Реклама

У мене дуже запальний характер, особливо під час вагітності. Але я буду працювати над собою, попри гордість йти першою на примирення, – поділилась Іванна.

Фото: Instastories/annavi_i

Коротко про співака

Роман Сасанчин народився 1 квітня 2002 року у селі Садки Тернопільської області. У 2012 році він брав участь у сліпих прослуховуваннях першого сезону "Голос. Діти", але жоден із тренерів до нього не повернувся.

А уже у 2020 році Роман став переможцем шоу "Голос країни". Він був у команді Тіни Кароль.

Читайте також:

Реклама