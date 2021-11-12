Жена Остапчука платит коммуналку и покупает продукты: на что в семье тратится ведущий

Владимир Остапчук и Кристина Горняк строят частный дом под Киевом. / Фото: instagram.com/kristygor
По словам жены Остапчука, которая недавно пережила первое хирургическое вмешательство в ее жизни, ведущий оплачивает все, что касается обустройства собственного гнездышка, а она взяла на себя другие расходы.
Кристина поделилась с фанами подробностями о семейном бюджете, после вопроса одного подписчика о том, как они распределяют финансы в семье.
Горняк объяснила, что Владимир взял на себя все расходы по строительству, а она оплачивает бытовые вещи.
В то же время звездная жена призналась, что также вложила в дом некоторую часть денег.
И пока ее муж занимается другими вопросами строительства, она покупает продукты, оплачивает все собственные потребности (салон красоты, бензин, одежду, врачей и т. д.) и коммунальные услуги в арендованной квартире в Киеве, где они пока что живут.
Также по возможности Кристина "приносит что-то в общий конвертик" и оплачивает парковку. По словам девушки, они с Владимиром планируют снять еще одно место.
Также Горняк добавила, что все подарки любимому покупает за свой счет. Поэтому она считает, что у них все-таки общий вклад в целом в семейный бюджет.
Ранее Остапчук рассказывал, что они с женой приобрели частный дом под Киевом. По словам ведущего, помещение будет во французском стиле.
Более того, супруги поделились, что мечтают о дочери и уже придумали ей даже имя.
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