Свечкоренко из Холостячки рассказал, как его мать застала отца за изменой и села в инвалидное кресло

Роман Свечкоренко рассказал о семейной драме / Фото: скриншот

В четвертом выпуске "Холостячки" было много откровений. Злата Огневич рассказала о трагедии в семье – у певицы умер брат. А один из участников проекта, Роман Свечкоренко, решил поделиться личной драмой и рассказал, как его родная мама потеряла возможность ходить из-за несчастного случая.

Не менее трагическими стали обстоятельства, при которых мать Свечкоренко получила травму и села в инвалидную коляску.

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Роман вспомнил, как когда-то его мать заподозрила отца в изменах. Чтобы убедиться в том, что супруг ей изменяет, женщина, которую отец Романа не пускал в квартиру, залезла на второй этаж посмотреть на происходящее в окно. Однако она сорвалась и упала, получив травму.

Родители приняли решение, что маленький Роман останется с отцом и его новой женщиной.

Когда я познакомился с мамой, мне было восемь лет. Мне никогда не говорили, что это родная мама, потом сам додумался, прочел в свидетельстве о рождении. Не понимаю, почему отец мне солгал, – со слезами на глазах рассказал Роман.

Блогер Роман Свечкоренко

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По словам Романа, сейчас он в отличных отношениях с родной мамой. Женщина получила второе образование, водит машину. Свою мачеху, к слову, Роман называет "мамой".

Она была человеком который заменял мне маму, пусть не всегда, как мне хотелось, но она старалась, – рассказал Свечкоренко.

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