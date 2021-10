За место в финале Співають всі! будет сражаться супруга известного композитора

В эту субботу, 9 октября, телеканал "Украина" покажет седьмой выпуск любимого шоу миллионов "Співають всі!". Зрители узнают имена последних финалистов, которые уже через неделю поборются за победу в проекте и денежный приз

Что покажут в седьмом выпуске «Співають всі!» / Фото: телеканал "Украина"

Одной из участниц седьмого эпизода грандиозного талант-шоу "Співають всі!" станет загадочная незнакомка по имени Дарья.

Но некоторые из звездной сотни узнают в ней жену своего коллеги.

А правда, что в этой студии находится твой муж? – поинтересуется певица Оля Цибульская.

Судьи грандиозного шоу "Співають всі!" начнут гадать, чьей же женой может быть участница. Сама она не стала раскрывать эту тайну, а лишь мило улыбнулась.

Я рад тебя здесь видеть, – обратится к участнице ведущий проекта Владимир Остапчук. – Просто скажу, что эту прекрасную семью я знаю уже много лет. И когда ты вышла на сцену, я подумал: "Не может быть! В нашей сотне же сидит твой муж!"

Владимир Остапчук в шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

Так чьей же женой окажется загадочная Дарья? И удастся ли ей поразить самое масштабное в нашей стране жюри своим голосом? Смотрите в новом выпуске шоу "Співають всі!" в эту субботу, 9 октября, в 21:00 на телеканале "Украина".

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

