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Самый молодой участник Холостячки осуществил мечту детства Златы Огневич: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
2 октября, 01:42
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Влад Ясько разузнал у родной сестры Златы, что Огневич хотела получить в детстве в подарок больше всего и решил удивить Холостячку приятным презентом
Злата Огневич получила оригинальный подарок от Влада Ясько
Злата Огневич получила оригинальный подарок от Влада Ясько / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, Скриншот из YouTube

Мы уже сообщили, кто покинул шоу "Холостячка-2" в третьем выпуске, а теперь пришло время узнать подробности этого эпизода.

Кстати, не забудьте, что совсем скоро на телеканале "Украина" стартует грандиозное шоу "Маска".

Сюрприз от Влада

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Одним из самых ярких случаев в третьем эпизоде стал сюрприз от самого молодого участника проекта – Влада Ясько. Парень в течение недели готовил подарок для Златы, который вернул ее в детство.

Влад попросил ведущего проекта, Григория Решетника дать контакт кого-то из родных Златы. Парень созвонился по видеосвязи с родной сестрой Огневич, Юлией.

Девушка рассказала, что в детстве Злата мечтала о тамагочи, а также о куклах Барби, которые семья на тот момент не могла себе позволить.

Фото: скриншот
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Во время церемонии роз Влад отвел Злату в укромное место, где преподнес ей подарок. Он подарил Огневич тамагочи и куклу Барби в стильном пиджаке на игрушечном автомобиле с Кеном.

Фото: скриншот

Парень также подарил Злате пиджак – точно такой же он сшил на заказ и для куклы!

Фото: скриншот

На этом сюрпризы не закончились. Влад разузнал у сестры Златы, что певица в юности мечтала о синтезаторе. Несмотря на то, что сейчас у Златы есть разная музыкальная аппаратура, Влад все равно захотел сделать такой сюрприз певице и предложил подарить синтезатор кому-то, кто в этом нуждается.

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Еще пять интересных фактов этого выпуска:

  • В этом выпуске Злата впервые покаталась на мотоцикле-эндуро. Это было во время свидания с Андреем Задворным.
  • Злата призналась, что когда стала хорошо зарабатывать, первое время она тратила много денег на одежду и косметику.
  • Стихи на проекте пишет не только Илья, но и владелец фитнес-центра Олег. Одно из своих произведений он прочел Злате во время свидания на лодке.
Фото: скриншот
  • Злату очень приятно удивил Максим Тарапата. Участникам дали задание записать для Златы веселое и забавное видеообращение. Цель – развеселить Злату. Макс очень креативно подошел к заданию. Чтобы поднять настроение Холостячке, он сделал пародию на Григория Решетника, устроил сцену с куклами для чревовещания и даже спел песню про "Злату Тарапату".
  • Злата призналась, что в одних из прошлых отношений, по ее словам, была "тираном". Она могла отменить планы, встречи и договоренности с любимым ради концерта или личных карьерных целей. Сейчас Огневич такого себе не позволяет.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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