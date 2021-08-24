Сыну Софии Ротару сегодня – 51 год! Как семья поздравила Руслана Евдокименко с днем рождения (фото)

Руслан Евдокименко с дочерью Софией / Фото: instagram.com/iamsofiaeve
В День независимости Украины, которую сегодня поздравляют все звезды, единственному сыну Софии Ротару исполнился 51 год. Певица трогательно поздравила Руслана Евдокименко в своих соцсетях.
Ротару опубликовала снимок, на котором она запечатлена с сыном после того, как получила награду "Национальная легенда Украины" из рук президента Украины Владимира Зеленского.
С днём рождения дорогой Руслан. С днём рождения любовь и гордость моя. Будь здоров и счастлив, береги себя!
Также Руслана поздравила жена Светлана. Она выложила несколько фото мужа и написала в посте:
С днём рождения Руслан! С любовью, теплом и поддержкой.
Дети же Руслана решили не публиковать отдельные посты, а разместили несколько сториз. София выложила совместное фото с отцом из семейного архива, а Анатолий, который выступает под псевдонимом SHMN, поделился гифкой с поздравлениями для папы.
Сам Евдокименко опубликовал пост, в котором поздравил Украину с 30-летием независимости и не забыл упомянуть и о своем празднике.
Нет ничего в жизни человека ценнее, чем Свобода и Независимость! С праздником, Украина! А меня – с Днем рождения!
Смотрите в ролике о личной жизни внучки Софии Ротару:
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