Синові Софії Ротару сьогодні – 51 рік! Як сім'я привітала Руслана Євдокименка з днем народження (фото)

/ Фото: instagram.com/iamsofiaeve

У День незалежності України, яку сьогодні вітають всі зірки, єдиному синові Софії Ротару виповнився 51 рік. Співачка зворушливо привітала Руслана Євдокименка в своїх соціальних мережах.

Ротару опублікувала знімок, на якому вона зображена з сином після того, як отримала нагороду "Національна легенда України" з рук президента України Володимира Зеленського.

З днем народження дорогий Руслан. З днем народження любов і гордість моя. Будь здоровий і щасливий, бережи себе!

Також Руслана привітала дружина Світлана. Вона виклала кілька фото чоловіка і написала в пості:

З днем народження Руслан! З любов'ю, теплом і підтримкою.

Діти ж Руслана вирішили не публікувати окремі пости, а розмістили кілька сторіз. Софія виклала спільне фото з батьком з сімейного архіву, а Анатолій, який виступає під псевдонімом SHMN, поділився гіфкою з привітаннями для тата.

/ Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Сам Євдокименко опублікував пост, в якому привітав Україну з 30-річчям незалежності і не забув згадати і про своє свято.

Немає нічого в житті людини ціннішого, ніж Свобода і Незалежність! Зі святом, Україно! А мене – з Днем народження!

Дивіться в ролику про особисте життя онучки Софії Ротару:

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