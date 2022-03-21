Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать 2 миллиона злотых для Украины на концерте в Польше (фото)

В Польше собрали средства в поддержку Украины / Фото: radiolodz.pl

Сейчас звезды со всего мира, объединившись, оказывают помощь украинцам. В частности, Эштон Кутчер и Мила Кунис лично собрали 35 миллионов долларов для Украины.

Также на днях в Польше организовали концерт "Вместе с Украиной", у которого была цель поддержать украинцев как морально, так и физически с помощью сбора средств. Мероприятие прошло на Atlas Arena в Лодзи вместе с украинскими и польскими знаменитостями, сообщил украинский дипломат Андрей Дещица.

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Благотворительный концерт открыла семилетняя украинка Амелия Анисович, с которой впоследствии дуэтом спела Тина Кароль хит "Україна – це ти". Отдельно певица исполнила композицию "Закрили твої очі". Кстати, во время выступления Кароль, позади нее на экране освещались названия украинских городов, пострадавших от рук оккупантов.

В Польше прошел благотворительный концерт / Фото: radiolodz.pl

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Также на мероприятии выступила Jerry Heil, которая ездит по странам и собирает средства для ВСУ и переселенцев. Артистка спела "Гімн Молоді".

Как добавил Дещица, во время концерта также прочитали "Заповіт" Тараса Шевченко на украинском и польском языке. Кроме того, польский актер и режиссер Андрей Северин послал "русский военный корабль" туда, куда и принадлежит.

Концерт транслировали в Польше, Украине и еще в 50 странах. Зрители присылали SMS-сообщения, изъятые средства за которые, передали фонду поддержки Украины. На мероприятии в общем собрали более 2 миллионов злотых.

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Ранее мы сообщали, что Вера Брежнева вместе с дочерью спасают украинских беженцев. Также Эктор Хименес-Браво рассказывал, что помогает украинцам в Польше.

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