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Тина Кароль исполнила мечту Амелии, которая пела в бомбоубежище: певица выступит с девочкой в Варшаве

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20 марта, 17:45
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Неожиданно война исполнила мечту маленькой киевлянки Амелии – девочка споет на одной сцене с любимой исполнительницей Тиной Кароль
Тина Кароль исполнила мечту Амелии Анисович
Тина Кароль исполнила мечту Амелии Анисович / Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль сейчас находится в Польше. Даже в другой стране исполнительница всеми силами поддерживает Украину и выходит на митинги против войны.

Вместе с польскими и украинскими артистами Кароль стала участницей большого благотворительного концерта "Разом з Україною", который 20 марта пройдет в Варшаве.

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Тина Кароль и Амелия Анисович
Тина Кароль и Амелия Анисович

Во время своего выступления Тина не только поддержит украинский народ и армию, но и исполнит мечту маленькой Амелии Анисович. Девочка прославилась в Сети благодаря своем исполнению песни из мультфильма "Холодное сердце" в стенах киевского бомбоубежища.

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Спасаясь от войны в Польше, Амелия смогла познакомиться со своим кумиром Тиной Кароль и теперь запоет с ней в дуэте. Во время благотворительного вечера они исполнят хит Кароль "Україна – це ти".

Тина Кароль и Амелия Анисович
Тина Кароль и Амелия Анисович

Как рассказала Тина Кароль в эфире "Сніданок", она была очень тронута знакомством с девочкой. Ей было очень сложно наблюдать, как ребенок переживший войну, снова привыкает к таким будничным вещам, как чистая одежда.

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Мы ехали в машине и она спросила: "А что такое судьба?". Я ответила, что это твоя история, твой почерк, то, как ты пишешь свою судьбу. И она сказала одно: "Я напишу, что хочу быть живой". Неужели это все правда? Это не помещается в мозгах никак. Пусть она станет символом надежды, символом того, что все будет хорошо! Я в это верю! – рассказала певица.

Также напомним, украинская певица SHADU умоляет о помощи.

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