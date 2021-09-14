Тина Кароль выступит на вашем празднике за 400 тыс. грн

Сколько стоит концерт Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Но два года назад Тина Кароль, которая недавно попала в скандал из-за своего наряда, брала за час своего выступления на новогодние праздники 20 тысяч евро – примерно 600 тысяч гривень, пишет "Правда".

Тина Кароль выступит на праздничном концерте ко Дню Мелитополя 25 сентября. Концерт одной из самых популярных певиц Украины обойдется городу почти в 388 тысяч гривень, сообщается на сайте Prozorro.

Скриншот: prozorro.gov.ua

И если сравнивать эту стоимость с ценой за новогодний корпоратив, первая будет меньше, однако многие звездные коллеги Тины все же за свои концерты выставляют меньший ценник.

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В августе певица Джамала выступила на "Крымской платформе". Певица исполнила всего одну песню на открытии саммита, за что ей заплатили 337 тысяч гривень.

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