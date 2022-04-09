Тодоренко пожаловалась на травлю в Сети и обвинила Сергу в хайпе на ее имени

Регина Тодоренко показала сообщения, которые она писала Коле Серге / Фото: Instagram

Теперь у себя в соцсетях Регина Тодоренко не публикует разборы гардеробы и не советует какие фильмы о войне посмотреть. Телеведущая решила у себя в Instagram высказаться о шумихи вокруг своего имени. Она винит коллег в желание получить хайп на ее имени, в частности Тодоренко намекнула на Колю Сергу, который на днях рассказал о смерти ее экс-бойфренда.

Тодоренко написала артисту после новости о смерти бывшего возлюбленного и отметила, что ответа не получила.

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Обратите внимание, как человека читает мои смс, но не отвечает, а лишь продолжает хайпиться, – написала Регина в InstaStories.

Скриншот: Instagram

Ранее Тодоренко уже жаловалась на травлю в Сети. Коренная одесситка, которая боится сказать слово "война", пыталась себя оправдать и сняла интервью с психологами о хейтерах. Но телеведущей это не очень помогло. Она показала несколько сообщений в Instagram.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

К слову, на днях Регина объяснила, почему она не будет говорить о нападении России. Все из-за того, что они с ее мужем Владом Топаловым не могут найти общий язык в вопросах войны в Украине.

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