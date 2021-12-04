Тоня Матвиенко прокомментировала развод родителей: Устали они друг от друга

Тоня Матвиенко высказалась по поводу развода родителей Нины Матвиенко и Петра Гончара. / Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Певица Тоня Матвиенко впервые прокомментировала развод Нины Матвиенко и Петра Гончара. По ее словам, сейчас нужно дать родителям побыть наедине.
В то же время Матвиенко объяснила, что официально родители не разведены, они просто разошлись и живут отдельно.
Они не развелись, чтобы так официально. Они разошлись. Ну устали они друг от друга. Это ведь нормально. Взрослые люди сами решают. Все-таки прожили 40 лет, вырастили троих детей, – рассказала звезда в комментарии "Зірковому шляху".
Тоня призналась, что относится к этой ситуации вполне нормально.
Пусть будут одни. Я нормально отношусь. Если им спокойнее друг без друга, это лучше, чем когда есть ссоры, раздражение друг от друга. Люди хотят побыть в покое, самим себе пожить, – объясняет Антонина.
Ранее Нина Матвиенко сообщала, что не собирается официально расставаться – они с мужем просто планируют жить раздельно. Так, Петр Гончар живет на даче, а артистка – в доме вместе с дочерью и зятем Арсеном Мирзояном.
Кстати говоря, Арсен и Тоня купили квартиру, где будут устраивать собственное гнездышко. По словам певца, "квартиру купили, но ремонт там еще не делали".
Сама же Тоня уточнила, что документы на жилье они пока не получили.
Там такая ситуация. Это новый дом и он еще достраивается. Официально они нам его еще не отдали. Очень затяжной процесс оказался. Сначала обещали одно, потом другое. Мы вообще надеемся, как бы это все еще не случилось, – призналась артистка.
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