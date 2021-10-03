У Алины Гросу умерла бабушка: "Очень-очень больно..."

Алина Гросу рассказала о смерти бабушки / Фото: instagram.com/alina_grosu

Недавно Алина Гросу умилила поклонников кадрами с братьями, а сегодня опубликовала фото со своей бабушкой, но по очень грустному поводу. Клавдия Ивановна, которая растила певицу с того момента, как ей было девять дней с момента рождения, ушла из жизни.

Печальным известием певица поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте. Артистка опубликовала два трогательных селфи со своей бабушкой и рассказала, как много она для нее значила.

Очень-очень больно… умерла моя Клавдия Ивановна, Бабушка Клава, Каваня – так я её в детстве называла… человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моём сердце. Буду помнить всегда, – написала Алина Гросу.

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На новость отреагировали поклонники и коллеги звезды. Ведущая Соломия Витвицкая написала, что сочувствует утрате Алины Гросу. Поддержала артистку и украинская интервьюер Dorotye.

Скриншот Instagram

Напомним, что в феврале этого года в семье Алины Гросу случилось еще одно горе – умерла ее бабушка Надежда. Это произошло спустя месяц после их встречи во время праздников.

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Алина Гросу и Роман Полянский дали эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях":

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