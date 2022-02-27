Участник "Холостячки" Макс Тарапата вступил в ряды территориальной обороны Киева

Макс Тарапата теперь защищает Киев / Фото: instagram.com/tarmaks

Знаменитые мужчины и женщины Украины демонстрируют пример, достойный почета и уважения. Так, ранее мы сообщали, что Игорь Кондратюк вступил в Силы теробороны ВСУ, а также Андрей Хлывнюк, рэпер Yarmak, танцор Дмитрий Дикуссар и другие. И в этом списке есть пополнение.

Участник "Холостячка"-2 со Златой Огневич – Макс Тарапата – сообщил в инстаграм, что пополнил ряды территориальной обороны Киева.

Реклама

Вчера я вступил в ряды территориальной обороны Киева. За это время, что я был в тылу, я сделал что мог. Но сейчас нужно больше! Не хочу, чтоб Киев и Украина превратились в цивилизационный вакуум на года. Не хочу жить с мыслью, что я мог этому помешать, но не предпринял необходимых действий. Каждый мужчина принимает решение сам. Многие заняты тем, что вывозят женщин и детей в безопасное место. Это важно и нужно. Но помните – нам так же нужно обеспечить, чтоб нашим женщинам и детям было куда возвращаться! Это наш долг.

Также он дал несколько советов для тех, кто хочет стать участником теробороны.

1. Обратиться в местный центр территориальной обороны. В Киеве позвонить по телефонам, что на 2м фото. Телефон всеукраинской горячей линии – 0800507028 . В Киеве не везде сейчас принимают, ищите районы где недобор. Нужно создать резерв.

2. Купить по возможности необходимые вещи: термобелье, экипировка, дождевик, теплая одежда, налокотники-наколенники, тактические очки, рюкзак, балаклава, перчатки, берцы/сапоги, нож, фонарик, аптечка.

Все остальное будут выдавать по необходимости. Я всегда знал и верил, что у нас самая лучшая страна. В последние дни я в этом убедился еще больше. Мы знаем, что мы защищаем – наше будущее. Поэтому мы точно победим. Слава Украине!

Слава Украине!

Также напомним, российские комики написали открытое письмо Путину, требуя прекратить войну в Украине.

Реклама

И помните: Все буде Україна!