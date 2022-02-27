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Шац, Комиссаренко, Мирзализаде и другие комики написали открытое письмо Путину, требуя прекратить войну в Украине

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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27 февраля, 17:20
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250 российских комиков написали открытое письмо к президенту РФ, чтобы тот закончил войну в Украине
Российские комики выступили против войны в Украине
Российские комики выступили против войны в Украине / Фото: Instagram

Пока в Сети обсуждали свежие новости о том, что российский актер Данила Козловский обратился к Путину, появилась информация о том, что 250 известных комиков написали открытое письмо против войны с Украиной.

Публикуем текст открытого письма, которое поступило в "Медузу", далее:

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"Господин Президент, мы всем сообществом комиков выступаем против войны, которая идет сейчас на территории Украины. Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений — война. Гибнут люди, разрушаются города, паника и страх селятся внутри всех, кто не в силах влиять на ситуацию.

Человек научился говорить, чтобы разговаривать и договариваться. Поэтому мы призываем вас остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласия с помощью переговоров".

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На данный момент обращение подписали более 250 комиков. Среди них — Слава Комиссаренко, Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Артур Чапарян, Вера Котельникова, Денис Чужой, Надя Джабраилова, Соня Медовщикова, Михаил Шац и другие.

К слову, Слава Комиссаренко в инстаграм также комментировал действия Лукашенко, который стал пособником Путина в войне против Украины.

скриншот из инстаграм Славы Комиссаренко

Отметим, также многие западные знаменитости осуждают вторжение Путина и поддержали в это непростое время Украину.

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  • Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века
  • Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
  • Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
  • Семейство Кардашьян также обращают внимание мира к войне в Украине.
  • Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
  • Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
  • Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
  • Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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