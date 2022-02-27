Шац, Комиссаренко, Мирзализаде и другие комики написали открытое письмо Путину, требуя прекратить войну в Украине

Пока в Сети обсуждали свежие новости о том, что российский актер Данила Козловский обратился к Путину, появилась информация о том, что 250 известных комиков написали открытое письмо против войны с Украиной.
Публикуем текст открытого письма, которое поступило в "Медузу", далее:
"Господин Президент, мы всем сообществом комиков выступаем против войны, которая идет сейчас на территории Украины. Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений — война. Гибнут люди, разрушаются города, паника и страх селятся внутри всех, кто не в силах влиять на ситуацию.
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Человек научился говорить, чтобы разговаривать и договариваться. Поэтому мы призываем вас остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласия с помощью переговоров".
На данный момент обращение подписали более 250 комиков. Среди них — Слава Комиссаренко, Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Артур Чапарян, Вера Котельникова, Денис Чужой, Надя Джабраилова, Соня Медовщикова, Михаил Шац и другие.
К слову, Слава Комиссаренко в инстаграм также комментировал действия Лукашенко, который стал пособником Путина в войне против Украины.
Отметим, также многие западные знаменитости осуждают вторжение Путина и поддержали в это непростое время Украину.
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