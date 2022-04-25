Украинка Таня Муиньо сняла клип для Labrinth к саундтреку "Эйфории"

Таня Муиньо сняла клип для Labrinth / Фото: instagram.com/tanumuino

Таня Муиньо пополнила свою копилку очередным клипом для мировой звезды. Следом за роликом для Гарри Стайлса вышел клип для еще одного британца.

Украинка поработала вместе с музыкантом Labrinth и его хитом Mount Everest, который знаком всем по нашумевшему сериалу "Эфория".

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На своей странице в Instagram Муиньо поблагодарила музыканта и его команду за сотрудничество и за возможность воплощать свои идеи в жизнь. Также режиссер прикрепила кадры из новой работы к своем посту.

Спасибо, Labrinth, за эту возможность создавать визуальные эффекты на вашу музыку, Mount Everest уже давно в моем плейлисте. Спасибо, команда чупа-чупа, вместе было здорово! – написала Таня.

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Стоит отметить, что в клипе пролеживаются характерные для Муиньо приемы и общая стилистика, но при этом картинка не выглядит избитой.

Напомним, что "сатанинский" клип, который Таня Муиньо сняла для американского рэпера Lil Nas X номинировали на премию Грэмми-2022. Клип оказался очень успешным, ведь он собирает главные награды музыкальной индустрии, вспомните только MTV EMA и MTV VMA . Сама Муиньо получила награду "Лучший режиссер" на UK Music Video Awards 2021. Она стала первой женщиной-режиссером, победившей в этой номинации.