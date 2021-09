Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards. Все победители премии

Минувшей ночью состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards. Клипом года стала совместная работа рэпера Lil Nas X и Таню Муиньо, где парень тверкает на коленках у дьявола

Клип Lil Nas X - Montero забрал победу в номинации "Клип года" на MTV Video Music Awards / Фото: YouTube, instagram.com/lilnasx

В этом году на MTV Video Music Awards лучшим признали клип Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name), над которым исполнитель работал вместе с украинским режиссером Таню Муиньо.

Это видео вы уже точно смотрели, а если нет – предлагаем это исправить.

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Награду забрал 22-летний Монтеро Ламар Хилл, он же Lil Nas X. Со сцены артист поблагодарил команду, которая создавала видео, в том числе и Таню.

Клип MONTERO (Call Me By Your Name) также отметили наградой за лучшую режиссуру.

Все победители MTV Video Music Awards 2021:

Исполнитель года — Justin Bieber

Песня года — drivers license – Olivia Rodrigo

Лучший новый артист — Olivia Rodrigo

Группа года — BTS

Лучшая совместная работа — Kiss Me More (Doja Cat feat. SZA)

Лучший поп-клип — Peaches (Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon)

Лучший хип-хоп клип — FRANCHISE (Travis Scott feat. Young Thug & M.I.A.)

Лучший r&b-клип — Leave the Door Open (Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic)

Лучший клип в стиле латины — Lo Vas A Olvidar (Billie Eilish, ROSALÍA)

Лучший рок-клип — Last Train Home (John Mayer)

Лучший альтернативный клип — my ex's best friend (Machine Gun Kelly ft. blackbear

Песня лета — Butter BTS

