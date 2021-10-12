Успенская высказалась о петиции Кондратюка с запретом концертов звезд РФ: Я к этому отношения не имею

Любовь Успенская осудила петицию о запрете концертов артистам из РФ в Украине / Фото: пресс-служба
Напомним, Игорь Кондратюк говорит, что большинство российских артистов либо посещают оккупированный Крым, либо открыто поддерживают агрессию Кремля, либо просто молчат.
Певица Любовь Успенская, которая недавно выступила в Украине, негативно отозвалась о петиции украинского продюсера.
Конечно, это неправильно. Но к сожалению, сегодня пользуются этими приемами, чтобы как-то сделать так, чтобы артистам, на которых держится все, было плохо. Ведь музыка — это поддержка для страны, – цитирует Успенскую РЕН ТВ.
Любовь Успенская добавила, что родилась в Украине и мечтает о том, чтобы Украина и Россия "были вместе и помирились".
Еще она отметила, что по паспорту является гражданкой США и возможные ограничения в Украине ее коснуться не должны.
К слову Кондратюк считает, что Любови Успенской тоже не стоит выступать в Украине.
Банальная дурочка – поклонница убийцы Х**ла. Какая с*ань в голове руководителей Дворца "Украина" и их кураторов? – высказался Игорь в Facebook накануне концерта артистки.
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