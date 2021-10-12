Успенська висловилася про петицію Кондратюка із забороною концертів зірок РФ: Я до цього відношення не маю

Любов Успенська засудила петицію про заборону концертів артистам з РФ в Україні / Фото: прес-служба
Нагадаємо, Ігор Кондратюк каже, що більшість російських артистів або відвідують окупований Крим, або відкрито підтримують агресію Кремля, або просто мовчать.
Співачка Любов Успенська, яка нещодавно виступила в Україні, негативно відгукнулася про петицію українського продюсера.
Звісно, це неправильно. Та на жаль, сьогодні користуються цими прийомами, щоб якось зробити так, щоб артистам, на яких тримається все, було погано. Адже музика – це підтримка для країни, – цитує Успенську РЕН ТВ.
Любов Успенська додала, що народилася в Україні і мріє про те, щоб Україна і Росія "були разом і помирилися".
Ще вона зазначила, що за паспортом є громадянкою США і можливі обмеження в Україні не мають її стосуватися.
До речі Кондратюк вважає, що Любові Успенській теж не варто виступати в Україні.
Банальна дурочка – прихильниця вбивці Х**ла. Яка с*ань в голові керівників Палацу "Україна" та їхніх кураторів? – висловився Ігор в Facebook напередодні концерту артистки.
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