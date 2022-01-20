Не соблюдал правила безопасноти – новые подробности трагической гибели Гаспара Ульеля

Трагедия произошла на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе на юге Франции. Актер получил травмы несовместимые с жизнью

Новые подробности гибели Гаспара Ульеля / Фото: Getty Images

Гаспар Ульеля во время катания на лыжах столкнулся с другим лыжником. Как рассказала директор горнолыжного курорта Ла Розьер, актер катался на лыжах без шлема. Об этом сообщает BFM.



На спуске Ульель столкнулся с другим лыжником при повороте направо на вершине одной из горнолыжных трасс. Лыжники упали на землю, Ульель лежал на снегу без сознания к тому моменту, когда приехали врачи. Второй участник не пострадал.

Столкновение произошло на стыке двух трасс. Это трассы, доступные для лыжников со средним уровнем подготовки. Они не представляют особой сложности. Погода также была хорошая, снежный покров ровный, – рассказал представитель курорта.

Гаспар Ульель трагически погиб в возрасте 37 лет / Фото: Getty Images

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Напомним, французского актера сразу же отправили на вертолете в больницу, но состояние Ульеля было уже очень тяжелым.

Гаспар Ульель снимался в таких фильмах: "Сен-Лоран. Стиль – это я", "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Это всего лишь конец света" и других. В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции Сезар.

У актера осталась возлюбленная – французская модель и певица Гаэлль Пьетри, а также шестилетний сын.

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