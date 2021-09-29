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В Сети не узнали Аллу Пугачеву на новом фото: Это совсем другой человек

Элина Пелешенко
29 сентября, 08:50
В соцсетях часто обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой. Если обычно новые фото собирают множество комплиментов, то в этот раз появлении певицы на публике вызвало неоднозначную реакцию

/ Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Алла Пугачева уже давно не выступает. Сейчас певица посвящает все свое время их с Максимом Галкиным детям – Гарри и Лизе. Но она не забывает радовать поклонников новыми фото и видео. На днях Алла Борисовна поддержала актрису Юлию Пересильд перед съемками нового фильма, которые пройдут на Международной космической станции. Певица записала обращение к актрисе.

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Но многие поклонники стали обсуждать не обращение Пугачевой, а внешний вид артистки. В одном из фан-аккаунтов певицы поклонникам даже начало казаться, что перед ними вовсе не Алла Пугачева.

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Алла Пугачева / Фото: скриншот

  • "Вроде бы Пугачева, а вроде бы и нет".
  • "На Пугачеву не похожа. Лицо совсем другое".
  • "А куда они дели настоящую Пугачеву?"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Алла Пугачева не из тех, кто стесняется своего возраста. Недавно певица решила показать, как выглядит без макияжа и фильтров.

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