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Звезда 90-х пообещала доказать, что Пугачева испортила карьеру многих артистов: "Закроют — значит закроют"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
27 сентября, 08:38
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Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина не собирается отказываться от своих слов, что Алла Пугачева имела влиятельные связи в шоу-бизнесе и в свое время разрушала карьеры неугодных ей артистов
Наталья Гулькина прокомментировала скандал с Аллой Пугачевой
Наталья Гулькина прокомментировала скандал с Аллой Пугачевой / Фото: скриншот

Наталья Гулькина планирует предоставить доказательства своих слов о влиянии Аллы Пугачевой на российский шоу-бизнес. По словам звезды 90-х, многие коллеги ее поддержали.

Один известный человек позвонил мне и сказал, что о таких вещах знают все, но не все об этом говорят, потому что боятся, что их будут гнобить и закрывать. Но я же не говорю, что именно мне перекрывали кислород, я только делюсь тем, что слышу. Многие поблагодарили меня за правду, – сказала Гулькина в программе "Ты не поверишь".

Алла Пугачева ответила на обвинения Натальи Гулькиной
Алла Пугачева ответила на обвинения Натальи Гулькиной / Фото: Скриншот из YouTube

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Поговаривают, что в свое время Алла Борисовна испортила карьеру Валентины Легкоступовой, Ольги Зарубиной, Лики Стар, Михаила Муромова. Пугачева все обвинения отрицает.

Чтобы я кому-то перекрывала кислород? Я была известная и любимая всеми певица! Нет, это смешно, – сказала Алла Пугачева.

Ранее Алла Борисовна и в Instagram ответила на обвинения Натальи Гулькиной.

Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья, – процитировала слова свое песни Пугачева.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

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Гулькина удивлена реакцией Аллы Борисовны и утверждает, если бы вся эта ситуация не была бы правдой, Примадонна точно не стала бы писать об этом пост в социальных сетях.

Я все время стараюсь своими силами двигаться. Как могу, так и держусь на плаву. Ну что ж, закроют — значит закроют. Меня не было на центральных каналах и больших концертах, я ничего не теряю абсолютно. Буду собирать факты, уже у меня есть подтвержденные, – сказала Наталья Гулькина

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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