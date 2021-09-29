У Мережі не впізнали Аллу Пугачову на новому фото: Це зовсім інша людина

/ Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_
Алла Пугачова вже давно не виступає . Зараз співачка присвячує весь свій час їх з Максимом Галкіним дітям – Гаррі і Лізі. Але і співачка не забуває радувати шанувальників новими фото і відео. Днями Алла Борисівна підтримала актрису Юлію Пересільд перед зйомками нового фільму, які пройдуть на Міжнародній космічній станції. Співачка записала звернення для актриси.
Але багато шанувальників стали обговорювати не звернення Пугачової, а зовнішній вигляд артистки. В одному з-за фан-акаунтів співачки шанувальникам навіть почало здаватися, що на знімках зовсім не Алла Пугачова.
- "Начебто Пугачова, а начебто і немає"
- "На Пугачову не схожа. Особа зовсім інше"
- "А куди вони поділи справжню Пугачову?"
Алла Пугачова не з тих артисток, хто соромиться свого віку. Нещодавно співачка вирішила показати, як виглядає без макіяжу і фільтрів.
Інші новини про співачку:
- Зірка 90-х пообіцяла довести, що Пугачова зіпсувала кар'єру багатьох артистів.
- Яка Алла Пугачова насправді поза камерами - зізнання людей, які знайомі зі співачкою .