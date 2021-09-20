В третьем эфире Танців з зірками проект покинула еще одна пара (видео)

Александра Машлятина и Денис Самсон покинули "Танці з зірками" в третьем эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Третий эфир шоу прошел под темой "Год, который изменил мою жизнь". Участники рассказывали трогательные истории, показывали новые постановки, которые готовили всю неделю, но одной паре не хватило баллов и она покинула шоу.

Напомним, что ранее создатели гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" показали, как выглядит самая модная участница второго сезона, который сейчас снимают.

Согласно правилам шоу, к зрительским голосам прибавляют оценки судей. Турнирная таблица "Танців з зірками" к конце третьего эфира выглядела так: лидеры – Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, аутсайдеры – Меловин и Елизавета Русина.

Турнирная таблица в третьем эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Наименьшее количество баллов получили две пары: Александра Машлятина и Денис Самсон, а также Алексей Суровцев и Мария Колосова.

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Шоу "Танці з зірками" в третьем выпуске покинули Александра Машлятина и Денис Самсон.

Смотрите выступление в Александры Машлятиной и Дениса Самсона – Самба: