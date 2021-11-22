Вечер дебютов в Лос-Анджелесе: кто стал победителем American Music Awards 2021

Музыкальная премия American Music Awards 2021 прошла в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Звезды мировой музыки продолжают получать свои награды. Следом за MTV EMA-2021 в Будапеште, прошла церемония награждения премии American Music Awards 2021.

Эффектной ведущей церемонии стала американская хип-хоп исполнительница Cardi B. Эту роль дива примерила на себя в первый раз. Известная своим эпатажным поведением, Cardi и в этот раз смогла удивить публику. Исполнительница сумела не только блеснуть в роли ведущей, но и получила статуэтку за "Лучшую хип-хоп песню года".

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Впервые ведущей церемонии награждения АМА стала Cardi B / Фото: Getty Images

Главную награду конкурса "Артист года" получила южнокорейская группа BTS. Кроме того, исполнители забрали статуэтки еще в нескольких номинациях – "Лучшая поп-песня года" и "Лучший дуэт или группа". BTS стали первыми в истории премии АМА азиатскими исполнителями.

BTS получили три главных награды АМА 2021 / Фото: Getty Images

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Звездный дебют также случился у итальянской группы Måneskin. Победители "Евровидения-2021" впервые презентовали на американской сцене свой хит "Beggin". В этот раз итальянские музыканты получили только восторженные аплодисменты публики, возможно, в следующем году они также окажутся среди победителей премии АМА 2021.

Måneskin дебютировали на АМА 2021 / Фото: Getty Images

А вот украинский режиссер Таня Муиньо снова получила престижную награду за свой клип для американского рэпера Lil Nas X на песню Montero. Видеоработа стала победителем в номинации "Лучшее музыкальное видео года". Аналогичную награду клип получил на MTV Video Music Awards.

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Не осталась без заслуженной награды и любимица американской сцены Тейлор Свифт. Обладательница многочисленных премий и наград в этот раз забрала две статуэтки от АМА 2021 – "Лучшая поп-исполнительница" и "Лучший поп-альбом". Певица не смогла присутствовать на церемонии награждения, поэтому поблагодарила всех поклонников и организаторов конкурса по видеосвязи.

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На AМА 2021 Тейлор Свифт получила две награды / Фото: Getty Images

Победители премии American Music Awards 2021

Артист года – BTS

Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo

Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More

Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)

Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан

Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт

Лучший поп-дует или группа – BTS

Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – "Еvermore"

Лучшая поп-песня – BTS – Butter

Лучший хип-хоп исполнитель – Drake

Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion

Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – "Good News"

Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up

Лучший R&B исполнитель – The Weeknd

Лучшая R & B исполнительница – Doja Cat

Лучший R&B альбом – Doja Cat – "Planet Her"

Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open

Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny

Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G

Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga

Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly

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