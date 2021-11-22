Вечер дебютов в Лос-Анджелесе: кто стал победителем American Music Awards 2021

Музыкальная премия American Music Awards 2021 прошла в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images
Звезды мировой музыки продолжают получать свои награды. Следом за MTV EMA-2021 в Будапеште, прошла церемония награждения премии American Music Awards 2021.
Эффектной ведущей церемонии стала американская хип-хоп исполнительница Cardi B. Эту роль дива примерила на себя в первый раз. Известная своим эпатажным поведением, Cardi и в этот раз смогла удивить публику. Исполнительница сумела не только блеснуть в роли ведущей, но и получила статуэтку за "Лучшую хип-хоп песню года".
Главную награду конкурса "Артист года" получила южнокорейская группа BTS. Кроме того, исполнители забрали статуэтки еще в нескольких номинациях – "Лучшая поп-песня года" и "Лучший дуэт или группа". BTS стали первыми в истории премии АМА азиатскими исполнителями.
Звездный дебют также случился у итальянской группы Måneskin. Победители "Евровидения-2021" впервые презентовали на американской сцене свой хит "Beggin". В этот раз итальянские музыканты получили только восторженные аплодисменты публики, возможно, в следующем году они также окажутся среди победителей премии АМА 2021.
А вот украинский режиссер Таня Муиньо снова получила престижную награду за свой клип для американского рэпера Lil Nas X на песню Montero. Видеоработа стала победителем в номинации "Лучшее музыкальное видео года". Аналогичную награду клип получил на MTV Video Music Awards.
Не осталась без заслуженной награды и любимица американской сцены Тейлор Свифт. Обладательница многочисленных премий и наград в этот раз забрала две статуэтки от АМА 2021 – "Лучшая поп-исполнительница" и "Лучший поп-альбом". Певица не смогла присутствовать на церемонии награждения, поэтому поблагодарила всех поклонников и организаторов конкурса по видеосвязи.
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Победители премии American Music Awards 2021
- Артист года – BTS
- Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo
- Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More
- Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)
- Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан
- Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт
- Лучший поп-дует или группа – BTS
- Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – "Еvermore"
- Лучшая поп-песня – BTS – Butter
- Лучший хип-хоп исполнитель – Drake
- Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion
- Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – "Good News"
- Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up
- Лучший R&B исполнитель – The Weeknd
- Лучшая R & B исполнительница – Doja Cat
- Лучший R&B альбом – Doja Cat – "Planet Her"
- Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open
- Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny
- Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G
- Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga
- Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly
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