Верка Сердючка сделала новогодний подарок поклонникам – новый хит!

Верка Сердючка выпустила новогоднюю песню / Фото: instagram.com/v_serduchka

Артистка наконец-то прервала долгое затишье и выпустила новый новогодний трек на английском языке. Выход песни Сердючка анонсировала еще в ноябре.

Зажигательная композиция появилась на официальном аккаунте артистки на площадке YouTube.

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Запись песни проходила в Стокгольме. Известно, что артистка уже давно сотрудничает со стокгольмской музыкальной студией и именно там были записаны многие любимые хиты Верки Сердючки.

Долгожданная песня очень понравилась поклонникам и стала для них настоящим подарком к праздникам. Они очень надеятся, что в скором времени появится и клип под песню. Своими впечатлениями от англоязычного хита фанаты поделились в комментариях.

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"Вау! Яркий хит!

"Вау! Круто то как!"

"Это лучшее, что я слышала"

"Спасибо за настроение! Очень приятный голос, мелодия, энергетика"

"Такая душевная и добрая песня получилась"

"Ух ты ух ты, круто! Ждем с нетерпением клип!"

Фото – instagram.com/v_serduchka

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