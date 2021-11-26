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Верка Сердючка выпустит новую песню к Новому году

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
26 ноября, 21:43
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Любимица публики Верка Сердючка вскоре порадует поклонников премьерой песни. Андрей Данилко опубликовал отрывок
Верка Сердючка выпустит новую песню
Верка Сердючка выпустит новую песню / Фото: Инстаграм

Уже более года у артистки наблюдается творческое затишье – последний англоязычный альбом Верка выпустила еще прошлой осенью. Поэтому украинские фанаты уже соскучились по ее хитовым композициям. Но для них есть хорошая новость, в преддверии новогодних праздников Сердючка презентует новую работу.

Об этом на своей страничке в Instagram сообщил Андрей Данилко, который рассказал о концерте, который пришлось отменить из-за проблем со здоровьем. Исполнитель опубликовал небольшой ролик, в котором звучит отрывок новой песни. В анонсе Верка в рождественском свитере, появилась вместе со своей "мамой", в которую уже много лет перевоплощается подруга Данилка Инна Белоконь.

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Для каждого, кто собирается праздновать! Скоро..., – написал артист.

Поклонники с нетерпением ждут новую песню.

Фото: Instagram

Прославилась Верка Сердючка после выхода популярного в начале нулевых "СВ-шоу", где она выступала в роли проводницы спального вагона. Потом Сердючка начала выступать как поп-исполнительница. Впоследствии выпустила ряд альбомов, сняла несколько видеоклипов, которые мгновенно стали популярными.

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Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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