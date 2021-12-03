Вєрка Сердючка зробила новорічний подарунок шанувальникам – новий хіт!

Вєрка Сердючка випустила новорічну пісню / Фото: instagram.com/v_serduchka
Артистка нарешті перервала довге затишшя і в випустила новий новорічний трек на англійській мові. Вихід пісні Сердючка анонсувала ще у листопаді .
Запальна композиція з'явилася на офіційному обліковому записі артистки на майданчику YouTube .
Запис пісні проходив у Стокгольмі . Відомо, що артистка вже давно співпрацює зі стокгольмською музичною студією і саме там було записано багато улюблені хіти Верки Сердючки .
Довгоочікувана пісня дуже сподобалася шанувальникам і стала для них справжнім подарунком до свят . Вони дуже сподіваються, що незабаром з'явиться і кліп під пісню . Своїми враженнями від англомовного хіта фанати поділилися у коментарях.
- "Вау! Яскравий хіт!
- "Вау! Круто як!"
- "Це найкраще, що я чула"
- "Дякую за настрій! Дуже приємний голос, мелодія, енергетика"
- "Така душевна та добра пісня вийшла"
- "Ух ти ух ти, круто! Чекаємо з нетерпінням кліп!"
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