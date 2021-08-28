Видео дня: Каменских с мамой спели Червону руту на дне рождения ведущего

Настя Каменских спела вместе со своей мамой / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kamenskux
Звезды, поющие вместе со своими родителями – это всегда очень трогательно. NK, которую недавно сравнили с Моникой Беллуччи, порадовала на празднике у Юрия Горбунова дуэтом со своей мамой – женщины спели "Черемщину" и "Червону руту".
Обожаю петь со своей Лидочкой, – написала в посте Настя Каменских.
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В комментариях многие подписчики Насти Каменских оставили комплименты ей и маме. А кто-то отметил, что Лидия поет лучше, чем ее дочь:
- "Обожаю, когда Настя поет на украинском, вы с Лидочкой красавицы"
- "Какой у мамы голос"
- "Очень красиво"
- "Браво, девочки"