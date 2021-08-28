Відео дня: Каменських з мамою заспівали Червону руту на дні народження ведучого

Настя Каменських заспівала разом зі своєю мамою / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kamenskux
Зірки, що співають разом зі своїми батьками – це завжди дуже зворушливо. NK, яку нещодавно порівняли з Монікою Беллуччі, порадувала на святі у Юрія Горбунова дуетом зі своєю мамою – жінки заспівали "Черемщіну" і "Червону руту".
Обожнюю співати зі своєю Лідочкою, – написала в пості Настя Каменських.
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У коментарях багато підписників Насті Каменських залишили компліменти їй і мамі. А хтось зазначив, що Лідія співає краще, ніж її дочка:
- "Обожнюю, коли Настя співає українською, ви з Лідочкою красуні"
- "Який у мами голос"
- "Дуже гарно"
- "Браво, дівчата"
На дні народження Юрія Горбунова також був присутній Потап, який є хрещеним синові іменинника. Хлопчик разом із відомим артистом заспівав для тата.
Нещодавно Юрій Горбунов та Катя Осадча вдруге стали батьками – у пари народився син. Юрій зізнався, що вони з Катериною планували, що в майбутньому у них буде ще одна дитина, та друга вагітність все одно стала сюрпризом для них обох.
Дивіться відеосюжет про зірок, які виходили заміж вагітними:
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