Внешность Наташи Королевой на новом видео смутила Сеть: C лицом что-то не то

В Сети обсуждают внешность Наташи Королевой на новом видео / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева никак не комментирует свое признание о внебрачной дочери и последующие слухи. Певица как ни в чем бывало публикует новые ролики и делится планами. Совсем скоро у Наташи Королевой стартует новый концертный тур и она записала видео приглашения для поклонников.

Но подписчики не особо слушали, в какие города планирует приехать певица. Они обратили внимание на внешний вид Наташи Королевой.

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В Сети считают, что певица либо подобрала неудачные фильтры, либо слишком увлеклась коррекцией внешности.

"Блин, губы как у лягушки! Зачем она себя портит?"

"С лицом что-то не то"

"Все лицо уже перекошено, остановись"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram



Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее директор Наташи Королевой заявила, что певица столкнулась с травлей в Сети после признания о внебрачной дочери. Директор певицы Марина Наринская не исключала, что реакция может быть разной, но такого негатива не ожидала. Всю появившуюся информация в СМИ она назвала ложью.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

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