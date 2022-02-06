Волочкова пристыдила Собчак вслед за Шнуровым: "Я сама стала жертвой ее невежества"

Волочкова поддержала наезд Шнурова на Собчак. / Фото: Instagram

На днях Сергей Шнуров выпустил новую видеоработу "Шмарафон", посвященную Ксении Собчак. В релизе музыкант высмеял телеведущую за создание своего инфопродукта и намекнул якобы ее сын Платон не от Максима Виторгана, с которым блондинка была в браке.

После такого скандального релиза Шнурова знаменитости разделились на два лагеря: одни поддержали музыканта, а другие вступились за ведущую. В частности, за мать своего ребенка вступался сам Виторган.

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Сергей Шнуров и Ксения Собчак поссорились из-за клипа "Шмарафон". / Фото: Instagram

А вот Анастасия Волочкова встала на сторону фронтмена группы "Ленинград". Более того, балерина поблагодарила его за новую песню, в которой он унизил Ксению Собчак.

Также Волочкова вспомнила, что когда-то она стала жертвой телеведущей, дав ей интервью.

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Я могу согласиться со словами Сергея Шнурова о Ксении Собчаке. Я сама стала жертвой ее бесстыдства, полной бестактности, невежества, пустив ее на порог своего дома и увидев потом, что она создала, и какую подставу устроила, порывшись в моем нижнем белье и моих тумбочках, – объяснила балерина фолловерам в Instagram.

Волочкова заявила, что Собчак издавна делает и продолжает делать себе имя на скандалах с публичными людьми. Однако, по ее мнению, это выглядит низко.

Мне кажется, что надо помнить, что известные лица, славящиеся достижениями, свое имя создавали годами труда. А брать и хайповать на этих людях, их именах это низко. Я считаю, что какой-то предел должен быть. И привет Сергею Шнурову за то, что не оставил это без внимания, – добавила балерина.

Реакция Ксения Собчак и ее мужа

Телеведущая решила не игнорировать новый клип "Ленинграда". По мнению Собчак, отказ от алкоголя плохо отразился на Шнурову, как на человеке, и как на творческой личности.

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Ксения отметила, что сейчас у Сергея нет ни личной жизни, ни таланта, ни друзей. Вспомнила телеведущая и о провале проекта "Зоя", продюсированием которого занимался музыкант.

Также Константин Богомолов решил пройтись "жизнью" Сергея Шнурова и его отношениях с алкоголем и красноречиво сравнил его с легендарным героем фильма "Собачье сердце" – Шариковым.