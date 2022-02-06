Волочкова присоромила Собчак слідом за Шнуровим: "Я сама стала жертвою її невігластва"

Волочкова підтримала наїзд Шнурова на Собчак / Фото: Instagram

Днями Сергій Шнуров випустив нову відеороботу "Шмарафон", присвячену Ксенії Собчак. У релізі музикант висміяв телеведучу за створення свого інфопродукту і натякнув нібито її син Платон не від Максима Віторгана, з яким блондинка була у шлюбі.

Після такого скандального релізу Шнурова знаменитості розділилися на два табори: одні ж підтримали музиканта, а інші заступились за ведучу. Зокрема, за матір своєї дитини вступався сам Віторган.

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Сергій Шнуров та Ксенія Собчак посварилися через кліп "Шмарафон". / Фото: Instagram

А ось Анастасія Волочкова стала на бік фронтмена гурту "Ленінград". Ба більше, балерина подякувала йому за нову пісню, у якій він принизив Ксенію Собчак.

Також Волочкова пригадала, що колись вона стала жертвою телеведучої, давши їй інтерв'ю.

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Я можу погодитись зі словами Сергія Шнурова про Ксенію Собчак. Я сама стала жертвою її безсоромності, цілковитої безтактності, невігластва, пустивши її на поріг свого будинку і побачивши потім, що вона створила, і яку підставу влаштувала, порившись у моїй спідній білизні та моїх тумбочках, – пояснила балерина фоловерам у Instagram.

Волочкова заявила, що Собчак здавна робить і продовжує роботи собі ім'я на скандалах з публічними людьми. Проте, на її думку, це виглядає низько.

Мені здається, що треба пам'ятати, що відомі особи, які славляться здобутками, своє ім'я створювали роками праці. А брати та хайпувати на цих людях, їхніх іменах, це низько, безсоромно. Я вважаю, що якась межа має бути. І привіт Сергію Шнурову за те, що не залишив це поза увагою, – додала балерина.

Реакція Ксенія Собчак та її чоловіка

Телеведуча вирішила не ігнорувати новий кліп "Ленінграду". На думку Собчак, відмова від алкоголю погано позначилася на Шнурові, як на людині, і як на творчій особистості.

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Ксенія зазначила, що зараз Сергій не має ні особистого життя, ні таланту, ні друзів. Згадала телеведуча і про провал проекту "Зоя", продюсуванням якого займався музикант.

Також Костянтин Богомолов вирішив пройтися "життям" Сергія Шнурова та його стосунках з алкоголем і вельми красномовно порівняв його з легендарним героєм фільму "Собаче серце" – Шаріковим.