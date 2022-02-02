Муж Собчак назвал Шнурова "обезьяной" – скандал продолжается

Ситуация продолжает накаляться. Режиссер Константин Богомолов не стал терпеть нападки на Ксению Собчак со стороны Сергея Шнурова и опубликовал весьма красноречивое послание в Сети

Богомолов поддержал жену в конфликте со Шнуровим / Фото: ТАСС, instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, на этой неделе состоялась премьера нового клипа Сергея Шнурова, в котором он раскритиковал намерение Ксении Собчак запустить свой марафон и намекнул на ее измены бывшему мужу, якобы малыш Платон не похож на Максима Виторгана. Конечно же, подобная дерзость со стороны музыканта не осталась не замечена Ксенией Анатольевной. Также за мать своего ребенка вступался и сам Виторган. Поклонники и хейтеры же с нетерпением ожидали, будет ли реакция от нынешнего супруга Собчак. И Константин Богомолов не заставил себя долго ждать.

Ксения Собчак и Константин Богомолов / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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На своей странице в Инстаграм знаменитый режиссер прошелся по "жизни" Сергея Шнурова и его отношениях с алкоголем и весьма красноречиво сравнил его с легендарным героем фильма "Собачье сердце" – Шариковым.

Также О внезапно актуальном. Я вообще не смотрю на случай Шнурова как на человеческую ситуацию. Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова. Когда-то созданный из неизвестного животного, путем пересадки гипофиза, он превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а став человеком, испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы. Лай обратился в пение, что многое объясняет в мелодике и ритмике Группировки. Но то ли законы биологии неотменимы, то ли гипофиз был внезапно удален, – неизвестно – однако пение снова обращается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации. Тут не только отказ от алкоголя, как пишет Ксения. Тут Человек возвращается в обезьяну не метафорически, а буквально. Давайте смотреть на это не осуждая, не возмущаясь, а научно, не призывая несчастное животное сохранить человеческий облик, а просто фиксируя в тетрадки, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь и наконец, как забудет наш герой, на чем носят очки. Видео – хроника одного из многих корпоративов прошлых лет.

В видео отрывок из культового фильма прошлых лет.

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Нам почему-то кажется, что это еще не конец истории.

Также сегодня у всех на устах браконьерский скандал с Григорием Лепсом.