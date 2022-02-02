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Бывший муж Собчак высмеял Шнурова после скандала с телеведущей: "Хулиган на подсосе"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 февраля, 13:59
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Сергей Шнуров выпустил скандальный клип, в котором оскорбил телеведущую Ксению Собчак
Максим Виторган заступился за Ксению Собчак в скандале с Сергеем Шнуровым
Максим Виторган заступился за Ксению Собчак в скандале с Сергеем Шнуровым / Фото: instagram.com/mvitorgan, скриншот

Сергей Шнуров в своей песни намекнул, что на самом деле Ксения Собчак родила сына не от Максима Виторгана, а от депутата Сергея Капкова. Бывший муж телеведущей не стал молчать.

Шнуров, ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет? Ты серьезно, чувак? Мы с тобой знакомы 20 лет или около того, я видел тебя в разных состояниях, – сказал Виторган.

Он припомнил, как в свое время Шнуров дружил с Собчак и искал любые способы пропиариться, что даже бесплатно пел на празднике Ксении, чтобы стать своим в тусовке.

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Ты же был хулиганом нашего времени, ты во что выродился вообще? Постарайся стареть хоть с достоинством, хулиган на подсосе. Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: "Дядя Шнурик, ты дурак?"

Нынешний муж Ксении Собчак Константин Богомолов тоже не остался в стороне от скандала. У себя в Instagram он оскорбил Шнурова, подчеркнув его недалекость. Он сравнил музыканта с персонажем Шариковым из произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце"

Тут не только отказ от алкоголя, как пишет Ксения. Тут человек возвращается в обезьяну не метафорически, а буквально. Давайте смотреть на это не осуждая, не возмущаясь, а научно, не призывая несчастное животное сохранить человеческий облик, а просто фиксируя в тетрадки, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь и, наконец, как забудет наш герой, на чем носят очки

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К слову в Сети сегодня активно обсуждается песня Шнурова. Многие считают, что музыкант перегнул с упоминание ребенка в песне.

Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube

Другие же оценили новую песню Сергея Шнурова.

Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube

Ранее Ксения Собчак раскрыла тайны личной жизни Григория Лепса после развода с женой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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