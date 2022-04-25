Вот это фигурка! 52-летняя Дженнифер Лопес остановила автомобильное движение в Западном Голливуде

Дженнифер Лопес знает, как носить самое короткое мини / Фото: instagram.com/jlo, Скриншот из видео

Сейчас Дженнифер Лопес находится в эпицентре внимания, ведь она невеста! Недавно любимый певицы Бен Аффлек признался ей через 20 лет после провальной помолвки. Более того, она уже готовятся к совместной жизни и даже приобрели дом в Лос-Анджелесе.

На днях папарацци поймали Джей Ло возле ресторана Craig's в Западном Голливуде. Звезду было трудно не заметить, ведь ее облегающее мини-платье красного цвета прям бросалось в глаза. Свой образ певица дополнила высокими черными сапожками и маленькой сумочкой Chanel.

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Звезда засветилась в красном мини-платье / Фото: instagram.com/jenniferlopezbarbie

Смотря на фото Джей Ло, и не скажешь, что ей уже за 50. Несмотря на естественную склонность к полноте, о чем неоднократно говорила артистка, она умеет держать себя в форме и выглядеть сексуально в любом образе и весе.

Джей Ло ходила в ресторан без Бена Аффлека

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Кроме того, если присмотреться, то на снимках можно заметить то самое обручальное кольцо с зеленым бриллиантом, стоимость которой составляет около 10 млн. долларов.

Кстати, в ресторан Джей Ло ходила, вероятно, ходила без своего жениха Бена Аффлека.

О романе Лопес и Аффлека

Певица и актер познакомились на съемках фильма в начале 2000-х. Встречаться начали в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара развелась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер причиной разрыва назвал алкогольную зависимость Бена.

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Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года, когда "эксов" часто видели вместе на прогулках, а вскоре Бен и Джей вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Лопес.

Отметим, что у Джей Ло и ее экс-мужа Марка Энтони есть 14-летние близнецы Макс и Эмма, а у Аффлека и его бывшей жены Дженнифер Гарнер трое детей: 16-летняя Вайолет, 13-летняя Серафина и 10-летний Сэмюэль.

Сама Джей Ло признавалась, что не жалеет о воссоединении с Беном Аффлеком.

Ранее мы также сообщали, что влюбленных застукали за страстным поцелуем возле их дома.