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Помолвочное кольцо Дженнифер Лопес стоит около 10 млн долларов. Смотрите, как оно выглядит (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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11 апреля, 19:53
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Недавно Сеть облетела новость о том, что Джей Ло и Бен Аффлек снова решили пожениться
Бен Аффлек потратил на кольцо для Джей Ло около 10 млн долларов
Бен Аффлек потратил на кольцо для Джей Ло около 10 млн долларов / Фото: onthejlo.com

История отношений Беннифер началась давно и даже закончилась отменой свадьбы. Но неожиданно для многих знаменитости Бен и Дженнифер снова вместе. Более того, Аффлек намерен все же довести Лопес под венец.

На днях актер подарил любимой кольцо с зеленым бриллиантом 8,5 карат. Стоимость такого украшения примерно 10 млн долларов.

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Кольцо, которое Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес
Кольцо, которое Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес / Фото: onthejlo.com

Любопытно, что зеленый – важный для Лопес цвет. Об этом певица рассказала в недавнем видео, опубликованном в OnTheJLo.

Я всегда говорю, что зеленый — мой счастливый цвет... Я поняла, что в моей жизни было много моментов, когда удивительные вещи происходили, когда я была в зеленом, – объяснила Джей Ло.

Несколькими днями ранее Лопес заметили в одном из магазинов Лос-Анджелеса, когда на ее пальце красовалось то самое кольцо с зеленым камнем. Позже сестра артистки – Линда – поделилась фотографией кольца в Instagram с подписью "Это произошло".

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Скриншот instagram.com/lyndalopez08

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

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/ Фото: Getty Images

Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Недавно Джей Ло призналась, что не жалеет о воссоединении с Беном Аффлеком.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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