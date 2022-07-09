Вот это поворот! Алла Пугачева провела неожиданную встречу в Юрмале (фото)

Что делает Алла Пугачева в Юрмале / Фото: Коллаж: Сегодня

Более трех месяцев Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми находились в Израиле. Супруги арендовали дом в популярном городе Кесария. Их наследники Лиза и Гарри учились онлайн и с репетиторами. В июне у юмориста появилась работа – он начал тур по Израилю. Фанаты считали, что звездная пара навсегда там устроилась.

Однако, несколько дней назад Алла Борисовна вместе с семьей неожиданно выехала в любимую латвийскую Юрмалу. Предполагали, что Пугачева и Галкин приехали на отдых или же навестить подругу Лайму Вайкуле, которая, как пишут в Сети, борется с раком.

Реклама

Однако, как выяснилось, Примадонна приехала в Юрмалу, чтобы провести тайную встречу с... дочерью Кристиной Орбакайте. Певица приехала в балтийскую страну со своим мужем Михаилом Земцовым, пишут росСМИ .

Пугачева встретилась со своей старшей дочерью. Фото: instagram.com/otkrito.lv

Семейку заметили на концерте латвийского певца Интарса Бусулиса. Примадонна была одета в черную одежду – водолазку и штаны. А на ее дочери был изумрудный жакет.

Реклама

Пугачева и Галкин были на концерте. Фото instagram.com/alla_pugacheva_forum

В Сети шокированы таким воссоединением Пугачевой и Орбакайте. Ведь певица все эти месяцы полномасштабной войны РФ против Украины избегала встреч с матерью. Она не ездила к ней в Израиль и не поздравляла с днем рождения публично. Предполагали, мол Кристина боится, что за общение с Примадонной ее могут затравить на России. Ведь Алла Борисовна с Галкиным, в отличие от Орбакайте, осуждают путинские власти и рашистов за нападение на Украину.

Фанаты также обратили внимание на внешний вид Пугачевой. Она выглядит не так свежо, а ее лицо вялое и обвисшее. Поговаривают, что Примадонна переборщила с уколами красоты или же просто выбран не совсем удачный ракурс фото.

Реклама

Напомним, Алла Пугачева говорил , что ближе к осени планирует вернуться на родину. Но кто знает, насколько правда.

Кстати, раньше Примадонна поставила на место рашистов , которые напали на Галкина из-за его антивоенной позиции.