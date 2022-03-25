Вот так неожиданность! Подруга Аллы Пугачевой заговорила о ее тайном возвращении в Россию

Крестная Лизы и Гарри намекнула на возвращение Аллы Пугачевой в РФ / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ровно месяц назад, когда Россия вторглась в Украину, Алла Борисовна с Максимом Галкиным и детьми уехали за границу якобы на каникулы. Никаких комментариев по этому поводу звездные супруги не давали, также они не появлялись в Сети.

Поговаривают, что Пугачева и Галкин и вовсе не собираются возвращаться в РФ. Более того, они якобы готовятся стать гражданами Израиля.

Реклама

Впрочем, близкие Примадонны не верят в то, что она отважилась эмигрировать. Кроме того, подруга артистки Мила Ставицкая, которая является крестной мамой Лизы и Гарри, намекнула, что звезда втихаря могла приехать уже обратно.

Я не в курсе, где Алла и Максим. Конечно, они вернутся с отдыха. Алла Борисовна очень любит Россию. И, может быть, она уже здесь, на родине, – допустила Ставицкая, сообщают росСМИ.

Между тем, в роскошном замке Галкина и Пугачевой не заметно никаких признаков присутствия звездного семейства. Более того, сообщают, что сейчас в имении остались только охранники, которые следят за тем, чтобы не проникли воры.

Напомним, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в РФ, а также его хотят лишить государственных званий и наград.

Реклама

Сам Галкин не намерен отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение даже если она не нравится государству.

Кстати, раньше Сергей Соседов предложил "выгнать" Пугачеву и Галкина из их замка и "национализировать" его.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.