Все из-за папы: Вера Брежнева несколько лет не могла отрастить стрижку "под мальчика" (фото)

Вера Брежнева несколько лет носила короткую стрижку / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева, с которой не хочет общаться дочь Константина Меладзе, опубликовала в Instastories редкое фото. Видели когда-то экс-участницу "ВИА Гры" с очень короткими волосами?

Именно так Вера Брежнева выглядела в школе, когда ее отец решил для себя проблему с прическами, которые так не любил делать своим дочерям. Напомним, что у Брежневой есть две сестры. Как они выглядят и чем занимаются, мы рассказывали здесь.

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Вера Брежнева показала себя в молодости / Фото: instagram.com/ververa

В подписи к фото Вера рассказала, как в возрасте 7-8 лет попала в парикмахерскую вместе с сестрой.

Папе сложно давалось каждое утро нас причесывать. Он решил этот вопрос просто. Отвел нас в парикмахерскую и нас подстригли. Сестру под каре, меня – под мальчика или типа того, – написала Брежнева.

Короткие волосы она носила долго. Когда же Вера забеременела, ей сказали, что стричься нельзя. Так артистке удалось отрастить свои волосы.

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Певица Вера Брежнева / Фото: Инстаграм

Прошлой осенью Вера Брежнева отпраздновала 19 лет с того дня, когда ее взяли в "ВИА Гру". По словам Веры, она с самого начала была уверена, что нужна "ВИА Гре", хотя на кастинг попала случайно – ее пригласил администратор группы, заметив блондинку на концерте в Киеве.

Вера Брежнева в "ВИА Гре" / Фото: Скриншот из YouTube

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Так, во время отбора ей задавали каверзные вопросы – например, снималась ли она в порно. А после кастинга Вере сказали, что она должна похудеть на три килограмма за месяц, а также заниматься с педагогом по вокалу.

Ранее мы рассказывали, что сестра Веры Брежневой кардинально изменилась после развода с Цекало.