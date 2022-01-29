Все через тата: Віра Брежнєва кілька років не могла відростити стрижку "під хлопчика" (фото)

Віра Брежнєва кілька років носила коротку стрижку / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва, з якою не хоче спілкуватися дочка Костянтина Меладзе, опублікувала в Instastories рідкісну світлину. Чи бачили ви колись ексучасницю "ВІА Гри" з дуже коротким волоссям?

Саме так Віра Брежнєва виглядала у школі, коли її батько вирішив для себе проблему із зачісками, які так не любив робити своїм дочкам. Нагадаємо, що Брежнєва має двох сестер. Як вони виглядають та чим займаються, ми розповідали тут.

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Віра Брежнєва показала себе у молодості / Фото: instagram.com/ververa

У підписі до фото Віра розповіла, як у віці 7-8 років потрапила до перукарні разом із сестрою.

Батьку складно давалося щоранку нас зачісувати. Він вирішив це питання просто. Відвів нас до перукарні і нас підстригли. Сестру під каре, мене – під хлопчика чи типу того, – написала Брежнєва.

Коротке волосся вона носила довго. Коли ж Віра завагітніла, їй сказали, що не можна стригтися. Так артистці вдалося відростити своє волосся.

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Співачка Віра Брежнєва / Фото: Инстаграм

Минулої осені Віра Брежнєва відсвяткувала 19 років з того дня, коли її взяли у "ВІА Гру". За словами Віри, вона від початку була впевнена, що потрібна "ВІА Грі", хоча на кастинг потрапила випадково – її запросив адміністратор гурту, помітивши білявку на концерті у Києві.

Віра Брежнєва у "ВІА Гре" / Фото: Скріншот з YouTube

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Так, під час відбору їй ставили каверзні питання – наприклад, чи знімалася вона в порно. А після кастингу Вірі сказали, що вона має схуднути на три кілограми за місяць, а також займатися з педагогом з вокалу.

Раніше ми розповідали, що сестра Віри Брежнєвої кардинально змінилася після розлучення з Цекало.