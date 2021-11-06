Все становится страшнее: смотрим первый тизер нового сезона Очень странных дел (видео)

Смотреть тизер-трейлер 4-го сезона "Очень странные дела" / Фото: YouTube

Не сложно догадаться, что в предстоящем сезоне у героев сериала "Очень странные дела" эти самые дела идут не очень хорошо. Четвертая глава получила название "Добро пожаловать в Калифорнию", куда переезжает Одиннадцать (Милли Бобби Браун).

Действие разворачивается весной 1986 года. В ролике мы видим Одиннадцать, которая перешла в новую школу и столкнулась с трудностями адаптации.

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Кадр из тизера "Очень странные дела 4" / Фото: YouTube

Она пишет письмо своему возлюбленному Майку (его сыграл Финн Вулфхард), мечтая о классных весенних каникулах... Но каникулы в тизере выглядят далеко не безоблачно.

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Очень странные дела 4 сезон – смотреть трейлер онлайн:

Недавно стриминговый сервис Netflix запустил украинскую версию сайта. Теперь сериалы, фильмы и шоу можно будет смотреть не только с субтитрами, но и в украинском дубляже.

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