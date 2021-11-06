Все стає страшнішим: дивимося перший тизер нового сезону Дивних див (відео)

Дивитись тизер-трейлер 4-го сезону "Дивні дива" / Фото: YouTube
Не складно здогадатися, що в наступному сезоні у героїв серіалу "Дивні дива" справи у героїв йдуть не дуже добре. Четвертий розділ отримав назву "Вітаємо в Каліфорнії", куди переїжджає Одинадцять (Міллі Боббі Браун).
Дія розгортається навесні 1986 року. У ролику ми бачимо Одинадцять, яка перейшла до нової школи і зіткнулася з труднощами адаптації.
Вона пише листа своєму коханому Майку (його зіграв Фінн Вулфхард), мріючи про класні весняні канікули... Та канікули в тизері виглядають далеко не безхмарними.
Дивні дива 4 сезон – дивитися онлайн трейлер:
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