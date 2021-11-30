Все в сборе: Оля Полякова поделилась в Сети редкими фото с мужем и дочками

Оля Полякова показала фото с семьей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова, которая недавно выпустила книгу советов и откровений, опубликовала в соцсети снимки с отдыха. Артистка вместе с семьей летала в отпуск на Мальдивы, где проводила время в отдельных апартаментах с бассейном и на берегу океана.

На фото, кроме самой Оли, можно увидеть ее дочерей Машу и Алису, а также супруга певицы – Вадима Полякова.

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Обожаю путешествовать! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек, – написала в Instagram-посте Оля Полякова.

Оля Полякова с мужем и дочками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Муж Оли Поляковой с дочками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочкой Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Что известно о муже Оли Поляковой

Вадим Поляков – финансист. Замуж за него певица вышла в 2004 году и родила в браке двоих дочерей – Машу и Алису. В интервью Полякова рассказывала, что ее супруг всегда хорошо зарабатывал, а она тратила его деньги.

За деньги Вадима, несмотря на финансовый кризис, Оля снимала клипы и записывала песни.

Талантливая женщина может сделать из миллиардера – миллионера. А ведь я пошла дальше. Я сделала из миллионера просто хорошего человека. Когда это случилось, это было сложно, – призналась Полякова в YouTube-шоу "Взрослые девочки".

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