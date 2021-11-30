Всі в зборі: Оля Полякова поділилася в Мережі рідкісними фото з чоловіком та доньками

Оля Полякова показала фото із родиною / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова, яка нещодавно випустила книгу порад та одкровень, опублікувала в соцмережі знімки з відпочинку. Артистка разом із сім'єю літала у відпустку на Мальдіви, де проводила час в окремих апартаментах з басейном та на березі океану.
На фото, окрім самої Олі, можна побачити її доньок Машу та Алісу, а також чоловіка співачки – Вадима Полякова.
Люблю подорожувати! І яке щастя, що ми маємо можливість їздити світом й отримувати задоволення на різний смак і на різний гаманець, – написала в Instagram-пісті Оля Полякова.
Що відомо про чоловіка Олі Полякової
Вадим Поляков – фінансист. Заміж за нього співачка вийшла у 2004 році та народила в шлюбі двох дочок – Машу та Алісу. В інтерв'ю Полякова розповідала, що її чоловік завжди добре заробляв, а вона витрачала гроші.
На кошти Вадима, незважаючи на фінансову кризу, Оля знімала кліпи та записувала пісні.
Талановита жінка може зробити з мільярдера – мільйонера. Та я пішла далі. Я зробила з мільйонера просто хорошу людину. Коли це сталося, це було складно, – зізналася Полякова у YouTube-шоу "Дорослі дівчатка".
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